Архангельск, , 15:52 — REGNUM Незаконно вырубленный лес в Двинско-Пинежском заказнике разместят на площадках ПКП «Титан», чьи подрядчики и были уличены в незаконных действиях.

Как сообщили иа в пресс-службе правительства Архангельской области, при осмотре мест рубок специалисты выявили значительный объем оставленной древесины.

«Заготовленная и своевременно не вывезенная из леса древесина представляет собой опасность как очаг возникновения вредителей и болезней, который может распространиться на живые насаждения заказника, а также является источником повышенной пожарной опасности», — отметили в правительстве.

Вывоз из лесного фонда оставленной древесины силами ПКП «Титан» на промежуточные площадки под ответственное хранение компании.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года на территории Горковского участкового лесничества, входящего в состав заказника, были проведены восемь сплошных рубок общей площадью около 150 га. После этого ГК «Титан», которого уличили в незаконной рубке на территории заказника, пообещал взять под охрану часть уникальной тайги.