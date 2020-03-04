Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Три туриста из Италии погибли 4 марта в Грузии на горнолыжном курорте Тетнулди. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные от «Компании развития горных курортов».

По информации журналистов, 10 итальянских туристов отправились кататься на «запрещенной территории». В это время произошел сход лавины, в которую попали шесть человек.

Сообщается, что на ЧП сразу отреагировали спасатели и всех вытащили из завала, но трое к моменту извлечения были уже мертвы. У одного из выживших много переломов.