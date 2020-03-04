Магас, , 15:36 — REGNUM В селе Алкун Сунженского района Ингушетии в результате спецоперации ликвидировали боевика, сообщили 4 марта в администрации сельского поселения.

«Спецоперация завершилась, силовики сообщили, что ликвидировали одного боевика», — сообщили ТАСС в администрации.

Отмечается, что ликвидированный боевик не является жителем села и жителем Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в 2019 году террористам не удалось реализовать свои планы по осуществлению 34 террористических актов на территории России. Все они были предотвращены сотрудниками правоохранительных органов.

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