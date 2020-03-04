Уфа, , 15:47 — REGNUM Полиция устанавливает личности подростков, спровоцировавших массовую драку в Уфе. Об этом 4 марта сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, вечером 29 февраля неизвестные подростки спровоцировали драку со школьниками, которые гуляли около дворца культуры в Орджоникидзевском районе города. После драки зачинщики конфликта убежали.

В результате 15−16 летние подростки получили травмы. Один подросток госпитализирован.

Родители пострадавших школьников написали заявления в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников массовой драки.

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