Уфа, 4 марта 2020, 15:47 — REGNUM Полиция устанавливает личности подростков, спровоцировавших массовую драку в Уфе. Об этом 4 марта сообщает ГТРК «Башкортостан».
По информации журналистов, вечером 29 февраля неизвестные подростки спровоцировали драку со школьниками, которые гуляли около дворца культуры в Орджоникидзевском районе города. После драки зачинщики конфликта убежали.
В результате 15−16 летние подростки получили травмы. Один подросток госпитализирован.
Родители пострадавших школьников написали заявления в полицию.
В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников массовой драки.
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