Москва, , 15:30 — REGNUM В Москве правоохранители задержали подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в столице, сообщает 4 марта «Интерфакс».

Отмечается, что в настоящее время в их отношении проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы, а цель злоумышленников — посеять панику.

Противопоставлять фейкам нужно своевременное, всеобъемлющее и достоверное информирование граждан, считает президент.

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