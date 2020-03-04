Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Житель Ростовской области, расправившийся с двумя животными, стал фигурантом уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 4 марта.

Инцидент произошёл в хуторе Эльбузд Азовского района. 43-летний мужчина из пневматической винтовки выстрелили в домашних питомцев своего соседа — кота и собаку. Животные от полученных травм скончались.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что наказание по статье 245 ч.2 предусматривает лишение свободы сроком от трёх до пяти лет.