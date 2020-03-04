Брюссель, , 15:34 — REGNUM Сотрудник одного из институтов Евросоюза — Европейского оборонного агентства (EDA) — заразился коронавирусом. В EDA собираются отменить все ближайшие мероприятия, сообщает 4 марта европейская медиасеть EURACTIV.

Одного из высокопоставленных сотрудников оборонного агентства проверили на коронавирус после визита в Италию. Результат оказался положительным. Все встречи, запланированные в помещениях EDA до 13 марта, отменены.

Участие сотрудников EDA во внешних мероприятиях также отменят. Предполагается, что чиновник, вернувшись из Италии, контактировал с десятками других сотрудников агентства. Его самочувствие ухудшилось 29 февраля.

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