Курган, , 15:28 — REGNUM В Кургане заключён под стражу гражданин, избивший сотрудника ГИБДД при исполнении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что утром 1 марта 2020 года автомобиль, 33-летний водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения, был остановлен экипажем ДПС на одной из улиц Кургана. Водитель оказался пьян. Во время составления административного протокола гражданин обматерил сотрудников полиции, а одного из них пнул в лицо.

Как выяснилось позже, задержанный водитель-дебошир ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Водителю предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 и ст.319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти»).