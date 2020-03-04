Лондон, , 15:31 — REGNUM Нападение «на расистской почве» было совершено против двадцатитрехлетнего гражданина Китая в Лондоне. Об этом сам пострадавший, Джонатан Вок, студент, сообщил на странице в соцсети Facebook. О ходе дела сообщает 4 марта CNN.

На Вока напали в центре города. По его словам, нападавший заявил «я не хочу твоего коронавируса в моей стране» и затем снова ударил его. Повреждения существенные, у потерпевшего, согласно врачебному заключению, несколько переломов, возможно, ему потребуется восстановительная операция.

Лондонская полиция подтвердила расследование нападения с отягчающими расистскими обстоятельствами.

«Расследование продолжается для установления личности подозреваемых, включая оценку имеющихся камер видеонаблюдения, — говорится в заявлении полиции. — На данном этапе никто не арестован».