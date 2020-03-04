Уфа, , 15:21 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве своей матери в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о том, что в своей квартире на улице Блюхера найдено тело 76-летней женщины с признаками насильственной смерти, поступила стражам порядка вечером 3 марта.

По версии следствия, вечером того же дня подозреваемый нанес несколько ударов холодным оружием своей матери. Раны оказались смертельными. Брат подозреваемого, приехавший навестить свою мать, вызвал стражей порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что 42-летний подозреваемый был задержан и уже сознался в преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии продлен срок ареста экс-прокурору, обвиняемой в убийстве