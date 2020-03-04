Сосан, Южная Корея, , 15:08 — REGNUM В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical, который произошёл в городе Сосан в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо, пострадали по меньшей мере 56 человек. Ранее сообщалось о 31 пострадавшем. Об этом 4 марта со ссылкой на пожарную службу сообщило агентство Yonhap.

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При этом отмечается, что на сегодня пока не поступало информации ни об одном погибшем.

Уточняется, что пожар на заводе вспыхнул после взрыва около 03:00 ночи по местному времени 4 марта. К тушению возгорание были привлечены свыше 270 пожарных и 66 транспортных средств. Справится с огнём удалось спустя несколько часов.

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В компании Lotte Chemical заявили, что взрыв произошёл при сжатии нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти), и никакого риска утечки токсичных химических веществ или повторного взрыва не было.

В настоящее время компания приостановила работу семи из 13 своих объектов после пожара. На месте происшествия работают полицейские и представители руководства компании.

Исполнительный директор Lotte Chemical принёс публичные извинения в связи с происшествием, пообещал предоставить компенсацию пострадавшим.