Красноярск, , 15:16 — REGNUM Полиция Красноярска «по горячим следам» задержала молодого человека, подозреваемого в избиении и ограблении нескольких женщин в возрасте от 70 до 83 лет. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Серия из пяти грабежей с характерным «почерком» была зафиксирована в Кировском и Железнодорожном районах Красноярска в конце февраля. По версии следствия, предположительно молодой мужчина нападал на улице исключительно на пожилых женщин старше 70 лет, бил их по голове, после чего выхватывал из рук ошеломлённой жертвы сумку с деньгами и другими ценностями, и убегал.

Для поимки грабителя пенсионерок полицейскими был проведён комплекс мероприятий, что привело к его задержанию «по горячим следам». Подозреваемым в преступлениях оказался 31-летний ранее уже судимый Красноярец. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».