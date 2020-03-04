Самара, , 15:09 — REGNUM Проверку по факту обрушения стены жилого дома организовала прокуратура Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место обрушения стены дома выехал исполняющий обязанности прокурора области Алексей Павлов.

Отмечается, что ход доследственной проверки находится на контроле руководства прокуратуры Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 3 марта в доме № 126 по улице Арцибушевской обрушилась стена, в результате пострадали жильцы дома. По факту халатности чиновников возбуждено уголовное дело.

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