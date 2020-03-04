Афины , , 15:19 — REGNUM Правоохранительные органы Греции открыли огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся проникнуть на территорию страны, в результате чего один человек погиб. Об этом 4 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в ходе стрельбы также получили ранения пятеро нелегальных мигрантов, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

«Полиция Греции и пограничные службы открыли огонь по мигрантам у пограничных ворот, используя слезоточивый газ и резиновые, а также металлические пули», — цитируют журналисты отчет чиновников турецкой провинции Эдирне, граничащей с Грецией.

Напомним, ранее на прошлой неделе власти Турции заявили о том, что не намерены больше сдерживать потоки беженцев, открыв приграничные ворота. Данный факт уже привел к тому, что на территорию содружества проникли порядка 130 тыс. мигрантов.

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