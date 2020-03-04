Владимир, , 14:24 — REGNUM Фрунзенский районный суд города Владимира обязал семью мальчика, сломавшего аппарат суточного мониторирования ЭКГ ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», купить для учреждения новый прибор. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба суда.

В конце января 2019 года кардиолог поставил восьмилетнему мальчику аппарат суточного мониторирования электрокардиограммы. 31 января мать ребёнка принесла аппарат в больницу и рассказала, что мальчик нечаянно намочил прибор. Она готова была оплатить ремонт аппарата, однако оказалось, что ремонту он не подлежит. Тогда больница предложила оплатить покупку нового аппарата в рассрочку, а женщина отказалась.

Больница обратилась в суд с требованием возместить материальный ущерб в размере 233 тысяч рублей. В итоге стороны пошли на мировое соглашение, и семья согласилась приобрести новый аппарат за 125 тысяч рублей и передать его больнице в течение 30 дней, либо передать медицинскому учреждению деньги для покупки нового оборудования.