Докучаевск, ДНР, 4 марта 2020, 14:24 — REGNUM По уточнённым данным, в результате обстрела Докучаевска пострадали два человека, сообщили 4 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Пострадавшие доставлены в центральную больницу города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Докучаевска боевиками ВСУ из противотанкового управляемого ракетного комплекса пострадала мирная жительница города.
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