Докучаевск, ДНР, , 14:24 — REGNUM По уточнённым данным, в результате обстрела Докучаевска пострадали два человека, сообщили 4 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Ранения получила женщина 1968 года рождения (осколочные ранения шеи, контузия) и мужчина 1964 года рождения (осколочные ранения, контузия)», — сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Докучаевска боевиками ВСУ из противотанкового управляемого ракетного комплекса пострадала мирная жительница города.

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