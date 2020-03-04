Ставрополь, , 14:26 — REGNUM Тело пожилого мужчины извлекли спасатели из реки Кума в Ставропольском крае. Утонувшим оказался 66-летний местный житель, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

Тело мужчины на поверхности воды сбросного канала из реки Буйвола в Куму вечером 2 марта заметили очевидцы и сообщили об этом в полицию. Сотрудники уголовного розыска обратились к спасателям с просьбой достать труп из воды для установления личности мужчины и причины его смерти.

Труп находился в зарослях между двумя шлюзами. Трое спасателей с лодки доставили его к берегу, после чего передали сотрудникам Следственного комитета. Отмечается, что до обнаружения тела в воде заявку на поиски утонувшего мужчины никто не подавал.