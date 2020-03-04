Пермь, 4 марта 2020, 14:20 — REGNUM В Перми в муниципальном автобусе пострадала пожилая пассажирка. Женщину с травмой госпитализировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, несчастный случай произошел 3 марта. Автобус с пассажирами двигался по ул. Энгельса, водитель неожиданно резко затормозил. Резкое торможение вызвало падение пассажирки. У пенсионерки диагностировали закрытый перелом бедра.
В ходе проверки по факту ДТП установлено, что водитель автобуса ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полиция продолжает проверку.