Москва, , 14:26 — REGNUM Провокацию с отравляющими химическими веществами пытались осуществить террористы в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили 4 марта журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Группа террористов должна была сорвать продвижение сирийских правительственных войск на западе Саракиба, подорвав фугасные боеприпасы вместе с наполненными ядами ёмкостями. Предполагалось, что затем власти Сирии будут обвинены в применении химоружия.

Инцидент произошёл 2 марта в тёмное время суток, в провокации участвовали 15 боевиков. Террористы, однако, отравили сами себя, так как, не умея обращаться с опасными веществами, повредили одну из ёмкостей.

Произошла утечка, боевики получили сильные отравления. Подрыв боеприпасов и попытка провокации не удались, заключили российские военные и пообещали обнародовать доказательства произошедшего в ближайшее время.