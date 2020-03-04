Стерлитамак, Башкирия, , 13:51 — REGNUM Дорожный рабочий получил тяжелую травму при уборке снега в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 февраля рабочий ООО «Управление по ремонту и благоустройству» города Стерлитамак убирал снег с проезжей части на мосту через реку Стерля. В какой-то момент его левую ногу затянуло в снегоуборочный агрегат.

В настоящее время сотрудники республиканской Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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