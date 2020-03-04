Тверь, , 13:42 — REGNUM Руководитель, а также члены ячейки одной из террористических организаций, запрещённых на территории РФ, задержаны в Тверской области сотрудниками УФСБ. Информация об этом появилась 4 марта.

Как сообщается, руководитель ячейки принимал непосредственное участие в боевых действиях против правительственных сил на территории Сирийской Арабской Республики. Остальные задержанные участвовали в ресурсной поддержке террористов. Сколько именно задержано подозреваемых, не уточняется, сообщил Tverigrad.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех лиц, причастных к деятельности террористической ячейки.