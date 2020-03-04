Тюмень, , 13:40 — REGNUM В Тюмени 4 марта стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора Тюменского института культуры Игоря Шишкина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает портал 72.ru.

Игоря Шишкина обвиняют в завышении показателей работы преподавателей. В качестве поощрения за отличные результаты он несколько раз выписывал себе и преподавателям премии, тем самым увеличив уровень своей зарплаты и коллег. Таким образом, по версии следствия, Игорь Шишкин нанёс вузу ущерб в более одного миллиона рублей.

Игорь Шишкин полностью признал на суде вину и поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Кроме того, он готов полностью возместить ущерб.

Прокуратура попросила оштрафовать экс-ректора Тюменского государственного института культуры на 70 тыс. рублей. Приговор будет оглашён 5 марта 2020 года.