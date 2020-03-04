Домодедово, Московская область, , 13:33 — REGNUM Побег пациентов, госпитализированных в инфекционные больницы с подозрением на коронавирус, может обернуться привлечением к административной ответственности согласно п. 8 ст. 19.5 КоАП и штрафам в размере до 5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Антон Пивоваров.

«Участились случаи побегов российских пациентов, помещенных в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус, из больниц. Такие случаи имели место в Московской области, Севастополе, Ростовской области. Вопреки распространенному мнению, гражданин может быть помещен в больницу. Такую возможность предусматривает федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с законом, главные государственные санитарные врачи и их заместители наделены правом, в том числе, и принятия решений о «госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания». Таким образом, санитарные врачи могут помещать в медицинское учреждение и давать предписание о нахождении в нем на определенный срок», — пояснил Пивоваров.

По его словам, за нарушение предписания санитарного врача полагается административная ответственность. В соответствии с п. 8 ст. 19.5 КоАП, нарушителю может грозить административный штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а если на данной территории действовал карантин — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Должностное лицо медицинского учреждения передает информацию о самовольном оставлении учреждения в правоохранительные органы, которые и возбуждают дело об административном правонарушении. То есть, у граждан, совершающих побеги из медучреждений, могут возникнуть небольшие, но все же проблемы с законом. Полиция, в свою очередь, будет обязана их задержать, привлечь к ответственности и исполнить законное предписание исполнительного органа, то есть — вернуть обратно в медицинское учреждение», — заявил адвокат.

Напомним, вернувшийся и Италии пациент с симптомами коронавируса попытался сбежать из больницы подмосковного Домодедова, однако был задержан и возвращен обратно.