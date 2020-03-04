Тверь, , 13:26 — REGNUM В Тверской области следователи устанавливают личность мужчины, чьи останки были обнаружены в Калининском районе, сообщили в Следственном комитете 4 марта.

Человеческие скелетированные останки в полимерном пакете были обнаружены вблизи п. Металлистов Калининского района Тверской области. На фрагментах одежды следователи нашли повреждения от колюще-режущего предмета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Как установлено, преступление было совершено от шести месяцев до двух лет назад.

«В ходе расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, в ходе которых установлены генетические признаки лица мужского пола и выполнена реконструкция лица по черепу. Погибший мужчина европеоидной расы, относящийся к восточным славянам. Биологический возраст от 20−35 лет, рост 165−175 см. Имел дефект носа, широкий подбородок, волосы темные, длина стопы 26 см», — уточнили в ведомстве.

Также следователи обнаружили части одежды — погибший был одет в фиолетовую спортивную кофту с надписью белого цвета на воротнике и на груди Nike, футболку серого цвета, спортивные тёмно-синие брюки Fila, а также бельё и носки чёрного цвета.