Азовский район, Ростовская область, , 12:56 — REGNUM В Ростовской области в связи с приходом весны начала гореть сухая растительность. В настоящее время огнеборцы тушат ландшафтный пожар в селе Кулешовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 4 марта.

В экстренные службы сообщение о возгорании поступило в 11:25 мск. К месту ЧП прибыли три единицы техники и десять человек.

«Угрозы ничему нет. Обстановка уточняется», — проинформировали в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что 3 марта в Ростове-на-Дону пожарные справились с огнём, полыхавшим в Кумженской роще. Площадь пожара составила 200 кв. метров.