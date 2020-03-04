Осинники, Кемеровская область, , 12:51 — REGNUM В кемеровских Осинниках сотрудники управляющей компании привлечены к дисциплинарной ответственности из-за плохой уборки снега с крыш, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 24 января 2020 года в Осинниках снег с крыши дома рухнул на выходящую из подъезда женщину с годовалым ребёнком. У годовалой девочки была диагностирована черепно-мозговая травма.

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Прокуратура назначила свою проверку после инцидента. Было установлено, что управление многоквартирным домом осуществляет управляющая компания «Жилищно-коммунальное обслуживание».

«Своевременная и надлежащая очистка кровли дома не проводилась. В связи с этим прокурор города внес руководителю ООО «УК «ЖКО» представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения начальник участка и мастер участка привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлены выговоры», — прокомментировали в прокуратуре Кузбасса.

Также, следственный отдел по городу Осинники СКР возбуждил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УКРФ).