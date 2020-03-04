Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону в отношении местного жителя, набросившегося на полицейского с кулаками, возбуждено уголовное. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 4 марта.

Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» 15 февраля 2020 года. Сотрудники полиции уличили 39-летнего горожанина в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). На законные требования стражей порядка «прекратить нарушать общественный порядок и предъявить документы, удостоверяющие личность», пьяный мужчина ответил ударом кулаком. Горожанин пытался ударить и второго сотрудника полиции, однако ему удалось увернуться.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что в Новошахтинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который 24 февраля 2020 года избил участкового, прибывшего на на вызов для разрешения конфликта, возникшего между бывшими супругами.

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