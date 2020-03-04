Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области под колёса поезда попал пенсионер, который в неположенном месте пытался перейти железную дорогу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Несчастный случай произошёл в районе железнодорожной станции Новое Мозино. 69-летний житель Гатчинского района Ленинградской области переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратил внимания на приближающийся поезд.

Несмотря на попытки машиниста обратить внимание мужчины на приближающуюся угрозу, он подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. В результате полученных травм гражданин скончался на месте.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ОЖД сообщила о росте числа случаев непроизводственного травматизма в зоне ответственности дороги. Наибольшее число случаев травмирования отмечено на территории Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей.