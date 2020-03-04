с. Табуны, , 12:14 — REGNUM В Алтайском крае назревает новый скандал, связанный с оптимизацией объектов здравоохранения на селе. Как сообщает сайт алтайских справедливороссов, о вероятном закрытии ЦРБ в райцентре Табуны и существенных проблемах, возникших после введения новой схемы вызова скорой помощи, сказано в обращении, поступившем в общественную приемную депутата Государственной думы, лидера алтайского отделения партии «Справедливая Россия» Александра Терентьева.

Председатель Алтайского сельского совета депутатов Табунского района Виктор Дорбан вместе с 576 подписавшимися под письмом односельчанами говорит о том, что с каждым годом в районной поликлинике и больнице возникает всё больше проблем. Речь идёт не только о существенной нехватке специалистов, но и о сокращении койко-мест в стационаре, из-за чего больным приходится по несколько недель ждать госпитализации.

«И совсем добивает жителей района положение со скорой помощью. Это кто такой умный придумал новую схему ее вызова (по введенному алгоритму действий диспетчера скорой помощи ее ожидание увеличилось до двух с половиной часов!)? Это просто беспредел по отношению к больным, да и к медикам!» — возмущается спикер сельского совета депутатов.

По словам Дорбана, уже было несколько фактов, когда из-за несвоевременного прибытия медиков люди чудом остались живы, их успели довезти в соседние районные больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы наблюдаются почти во всех районах Алтайского края, почти половина населения которого проживает в сельской местности.

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Проблемы, обозначенные главным врачом «ЦРБ Немецкого национального района» (Алтайский край) Михаилом Беккером в ходе встречи ежегодной встречи сельской интеллигенции с членами Совета Федерации, послужили поводом для жёстких высказываний со стороны спикера Валентины Матвиенко. По её словам, «руки отбить тем чиновникам, которые не видят или не хотят видеть, что сначала надо привести это всё в порядок, а уж потом интернет проводить».

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