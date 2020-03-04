Анкара, , 12:11 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 40 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 4 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Часть из задержанных ранее служила в полиции, но была уволена со службы. Аресты производились на основании ордеров, выданных прокуратурой Анкары.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции разыскивают 37 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО