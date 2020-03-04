Кишкора , 4 марта 2020, 12:14 — REGNUM Жители венгерского города Кишкора вынуждены перекрывать реку Тису, чтобы очистить её от мусора, который плывёт с Украины, сообщило 4 марта издание «Обозреватель».
Реку перекрывают специальными баржами, которые собирают пластиковые бутылки и крупный мусор. То, что не может собрать техника, собирают волонтёры.
Власти Венгрии отмечают, что страна не может справиться с потоком мусора, который сбрасывают в Тису.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кизляре произошёл пожар на мусорном полигоне. Местные власти считают, что свалку могли поджечь целенаправленно.
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