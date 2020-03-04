Кишкора , , 12:14 — REGNUM Жители венгерского города Кишкора вынуждены перекрывать реку Тису, чтобы очистить её от мусора, который плывёт с Украины, сообщило 4 марта издание «Обозреватель».

Реку перекрывают специальными баржами, которые собирают пластиковые бутылки и крупный мусор. То, что не может собрать техника, собирают волонтёры.

«Только за выходные вытащили десятки тонн хлама. А всё потому, что в Закарпатье почти нет свалок: местные жители просто бросают мусор в реку», — сказано в сообщении.

Власти Венгрии отмечают, что страна не может справиться с потоком мусора, который сбрасывают в Тису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кизляре произошёл пожар на мусорном полигоне. Местные власти считают, что свалку могли поджечь целенаправленно.

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