село Кряжлы, , 12:04 — REGNUM В Северном районе Оренбургской области утром 4 марта произошел крупный пожар, жертвами которого стали два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Горел частный дом в селе Кряжлы. Площадь, объятая огнем, составила 72 квадратных метра. Во время тушения пожара в доме обнаружены тела двух человек: мужчина 1966 года рождения и женщины 1938 года рождения.

В качестве причины возникновения пожара рассматривают короткое замыкание электропроводки.