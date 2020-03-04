Тюмень, , 12:02 — REGNUM В Тюмени сотрудники McDonalds, чтобы выгнать двух человек без определённого места жительства, вызвали Росгвардию. Сотрудники вневедомственной охраны провели с ними профилактическую беседу, после чего бомжи ушли из ресторана быстрого питания, хотя сделали и выкупили заказ, сообщает Znak.com.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области уточнили, что их сотрудники приехали по сигналу «тревожной кнопки». Нажавший кнопку сотрудник McDonalds пояснил, что на бомжей жалуются посетители.

«Посетители жалуются на них, потому что от них плохо пахнет. Приходится как-то реагировать», — оправдывался сотрудник ресторана.

Отметим, что в конце декабря 2019 года сотрудники этого же McDonalds не пустили погреться замерзающего человека даже в тамбур. Ему помогли тюменцы, которые отвели в другое кафе и вызвали скорую помощь.

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