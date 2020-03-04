Тюмень, 4 марта 2020, 12:02 — REGNUM В Тюмени сотрудники McDonalds, чтобы выгнать двух человек без определённого места жительства, вызвали Росгвардию. Сотрудники вневедомственной охраны провели с ними профилактическую беседу, после чего бомжи ушли из ресторана быстрого питания, хотя сделали и выкупили заказ, сообщает Znak.com.
В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области уточнили, что их сотрудники приехали по сигналу «тревожной кнопки». Нажавший кнопку сотрудник McDonalds пояснил, что на бомжей жалуются посетители.
Отметим, что в конце декабря 2019 года сотрудники этого же McDonalds не пустили погреться замерзающего человека даже в тамбур. Ему помогли тюменцы, которые отвели в другое кафе и вызвали скорую помощь.
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