Самара, , 11:52 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщине при обрушении стены дома возбудили в Самаре. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, обрушение кирпичной стены в доме № 126 по улице Арцибушевской произошло вечером 3 марта. Часть стены упала на рядом стоящий одноэтажный дом № 128, в котором находилось 12 человек. В результате женщина, которая находилась в доме № 128 получила травмы. Она была госпитализирована.

Следователи установили, что в 2011 году дом № 126 по улице Арцибушевской признали аварийным и подлежащим сносу. Данный объект был включен в четвертый этап госпрограммы региона «Развитие жилищного строительства Самарской области» до 2022 года.

В доме находится пять жилых помещений, часть из которых принадлежат муниципальному образованию, а часть помещений принадлежат гражданам на праве собственности.

По факту халатности со стороны чиновников Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ.

В настоящее время назначена строительно — техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что причиной обрушения стены дома является старость его конструкций.

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