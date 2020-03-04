Великий Новгород, , 11:40 — REGNUM В Новгородской области суд признал виновным в мелком взяточничестве директора организации, занимающейся эвакуацией транспортных средств. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, в суде были подтверждены 19 таких фактов: взятки в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей предназначались сотрудникам ГИБДД за информацию о необходимости эвакуации автомобилей.

Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. рублей. Речь идёт об ООО «Аксиома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в суд направлено дело в отношении нескольких бывших сотрудников ГИБДД, которые обвинены в сговоре с эвакуаторщиком. В числе обвиняемых — четверо бывших инспекторов ДПС по Новгородскому району и инспектор ДПС по Крестецкому району.

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