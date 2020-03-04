Женева, Швейцария, , 11:40 — REGNUM Около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в мире в течение суток 3 марта. За пределами Китая заразились в общей сложности 10,5 тыс. человек, говорится в опубликованном 4 марта информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За сутки китайский коронавирус поразил 1922 человека, 1792 случая зафиксированы в самом Китае. В общей сложности количество случаев заражения в мире составляет 90 870, из них на Китай приходится 80 304 случая. Таким образом, за пределами КНР вирус выявили у 10 566 человек.

Смертность на текущий момент составляет 2946 человек в Китае и 166 — в остальных странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стало известно о первом зарегистрированном случае заражения в Польше. Носитель вируса прибыл в эту страну из Германии.

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