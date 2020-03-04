Великий Новгород, , 11:30 — REGNUM Новгородские следователи начали проверку по факту происшествия в средней школе №36 Великого Новгорода, где днём 3 марта 15-летний подросток начал агрессивно вести себя по отношению к окружающим. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

«Администрацией школы были вызваны медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время подросток доставлен в медучреждение. По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

Отметим, что школа №36 — одна из двух новых школ в Великом Новгороде. Школа расположена в микрорайоне «Ивушки», она была открыта в 2017 году. Школа рассчитана на 1350 учеников и является одной из самых популярных в городе: родители ночами стоят в очередях, чтобы записать своих детей в первые классы этой школы. Директором средней школы №36 является Светлана Матвеева, которая до 2017 года возглавляла городской комитет по образованию.

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