Джакарта, , 11:30 — REGNUM Наводнение произошло из-за дождей в округе Посо индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

Согласно данным, полученным от округа Посо, по меньшей мере 10 домов были смыты в результате наводнения, 11 домов были серьезно повреждены, и незначительные повреждения получили более 50 домов.

Кроме того, наводнение привело к эвакуации 900 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

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