Новосибирск, , 11:30 — REGNUM Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента, произошедшего с самолётом рейса Новосибирск-Москва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня в 6:45 утра (время местное), 4 марта 2020 года, из новосибирского аэропорта «Толмачёво» вылетел самолет Boeing-737−800 по маршруту Новосибирск-Москва.В 7:42 борт вернулся обратно в аэропорт из-за «отсутствия индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси». Самолёт благополучно сел в «Толмачёво». На борту находилось 94 пассажира и девять членов экипажа. Никто не пострадал.

«По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку. На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.