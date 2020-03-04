Кундуз, Афганистан, , 11:28 — REGNUM По меньшей мере 18 афганских силовиков погибли в результате нападения боевиков в провинции Кундуз ночью 4 марта. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали контрольно-пропускные пункты, при этом погибли 15 солдат и три сотрудника полиции.

Ещё десять военнослужащих были похищены утром в округе Имам Сахиб на севере провинции Кундуз неподалеку от границы с Таджикистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта радикальное движение объявило об истечении срока временного снижения уровня насилия в Афганистане.

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