Йошкар-Ола, , 11:15 — REGNUM По факту обнаружения тела новорожденного на одной из улиц Йошкар-Олы проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Уточняется, что тело найдено с гнилостными изменениями.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля тело новорожденного было найдено на свалке бытовых отходов в посёлки Барсуки Ленинского района Тульской области.