Благовещенск, , 11:23 — REGNUM В связи с коронавирусом предприниматели Дальнего Востока теряют выручку. Заказанные в Китае товары не доходят до потребителя — остаются лежать на складах в Поднебесной.

Читайте также: Врач рассказал, когда стоит ожидать пика коронавируса в России

«В связи с коронавирусом наша таможня не пропускает в Благовещенск грузы из Китая. Мы надеялись, что ситуация изменится в марте, но границы остались на замке до апреля. Страдают заказчики, которые давно внесли предоплату, но так и не могут дождаться посылок. Естественно, упала и наша выручка — люди не хотят долго ждать, тем более неопределенный срок. Новых заказов стало меньше», — цитирует владелицу интернет-магазина из Приамурья газета «Телепорт».

Теряют выручку и крупные торговые центры, которые имели прибыль от туристов из азиатских стран.

«Покупатели из Китая — большая редкость. Выручка снизилась. Ждём апреля — надеемся на открытие границы», — признался менеджер одного из крупных магазинов парфюмерии и косметики.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный высказал предположение о пике заболеваемости коронавирусом в России. По его мнению, пик заболеваемости новым вирусом придётся на конец апреля — начало мая.