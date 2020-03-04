Волгоград, , 11:11 — REGNUM Инспектор территориального подразделения УФСИН задержана по подозрению в получении взятки в Волгограде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По версии следствия, женщина выдала осуждённому на обязательные общественные работы справку о выполнении наказания в обмен на деньги и строительные материалы для одного из медучреждений.

Мужчине необходимо было отработать 200 часов обязательных работ. За 15 тысяч рублей инспектор предложила осуждённому написать справку без фактического выполнения наказания. Кроме того, мужчине нужно было купить для одного из медучреждений строительные материалы, после чего руководство также «подтвердило» его работы. Как уточнили в региональном Следственном комитете, осуждённый передал деньги инспектору в ноябре 2019 года и был снят с учёта по отбытию наказания.

Возбуждено уголовное дело, инспектору грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Правовую оценку также дадут и действиям медработников.