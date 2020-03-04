Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону на территории детского экологического центра найден муляж гранаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Сообщение в экстренные службы поступило от работников детского центра, расположенного в Ворошиловском районе. По их сведениям, на земле лежала лимонка с чекой.

«По сообщению оперативного дежурного службы 112, взрывотехники изъяли муляж гранаты», — уточнили в управлении.

Как муляж взрывоопасного предмета оказался на территории детского центра, неизвестно.