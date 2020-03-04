Ижевск, , 11:05 — REGNUM 40-летний житель Воткинска обратился в полицию, сообщив о краже средств с банковской карты. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

По словам пострадавшего, в интернете он увидел ссылку «Возврат НДС». Затем ему предложили узнать сумму положенной компенсации для чего требовалось указать данные банковской карты, включая cvc-код. Через какое-то время мужчина получил сообщение о списании со своей карты 7,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

Полицейские предупреждают, что возвратом компенсаций занимаются только компетентные органы, представители которых не будут спрашивать пароли и коды банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам 2019 года число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации выросло на 86,7% — с 2 645 до 4939 преступлений. Основную часть интернет-преступлений составляют кражи, а также мошенничества.