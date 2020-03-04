Петропавловск-Камчатский, , 11:00 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 3 марта произошёл несчастный случай в городском общественном транспорте — пострадала пассажирка.

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В полдень, на одной из остановок 43-летний шофёр автобуса начал движение, не закрыв двери. В этот момент в автобус заходила 79-летняя пенсионерка, женщина выпала из автобуса во время движения. Её с травмами увезла скорая помощь.

Второй случай с общественным транспортом произошёл днём: 36-летний водитель рейсового автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Фольксваген-Поло». В ДТП незначительно пострадал 56-летний пассажир легкового автомобиля, пишет «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле прокуратура помогает пенсионерке, выпавшей из пассажирского автобуса, добиться возмещения морального вреда в 100 тыс. рублей.