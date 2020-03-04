Новосибирск, , 10:45 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по факту вынужденной посадки пассажирского самолёта Boeing-737−800, следовавшего в Москву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте 4 марта, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В ведомстве отметили, что следственная группа, которая после ЧП выехала на место, осмотрела самолёт, однако каких-либо повреждений не обнаружила.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 марта 2020 вылетевший в Москву из аэропорта «Толмачёво» самолёт Boeing-737−800 авиакомпании S7 Airlines спустя час после взлёта вынужденно вернулся в Новосибирск. Такое решение экипаж лайнера принял в связи с отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси.

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Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту «Толмачёво». На борту самолёта находилось 94 пассажира, из них двое детей и девять членов экипажа. Никто не пострадал.

Как заявили в следственном ведомстве, указанная неисправность не угрожала безопасности полёта.

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