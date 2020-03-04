Минск, , 10:53 — REGNUM Расследование уголовного дела о взрывах салютных установок в июле 2019 года в Минске завершено, материалы подготовлены для передачи в суд. Об этом сообщает 4 марта Следственный комитет Белоруссии.

Двум российским гражданам предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехникой, которое привело к гибели человека и крупному ущербу. Обвиняемые — сотрудники компании-поставщика «Пиро-Росс» из подмосковного Сергиева Посада. Третьим обвиняемым является командир роты Минской военной комендатуры.

По версии следствия, в Минской военной комендатуре обнаружили несколько бракованных фейерверков среди пиротехники, закупленной к празднованию Дня независимости Белоруссии. Изъяны исправляли прибывшие в Минск инженеры предприятия-изготовителя, однако эти изменения не были предусмотрены техническими документами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года во время салюта в Минске фейерверки взорвались на низкой высоте и в стволах мортир, что привело к гибели одного человека и травмированию 11 человек.

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