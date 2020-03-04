Стокгольм, , 10:44 — REGNUM На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершенно нападение. Ему удалось справиться с нападавшим и заставить его признаться на видео, что тот приехал из Москвы. Об этом 3 марта сообщила шведская газета Aftonbladet.

Инцидент произошел в квартире, где проживает 32-х летний Тумсо Абдурахманов. Атаковавший его 29-летний гражданин России был арестован по подозрению в покушении на убийство.

По словам прокурора Терезы Стенссон, нападавший отрицает свою вину. Кроме того, изначально в совершении преступления подозревался и сам Абдурахманов, так как оба участника инцидента нанесли друг другу серьезные повреждения, однако следствие пришло к выводу, что Абдурахманов действовал в пределах необходимой самообороны.

На видео, которое, как утверждает чеченский блогер, он снял сразу после схватки, Абдурахманов демонстрирует молоток, с которым на него напали и задает вопросы лежащему в крови нападавшему. В итоге россиянин признался, что приехал из Москвы, но не сознался в том, что хотел убить Абдурахманова.

После отъезда из Чечни в 2015 году Абдурахманов обрел популярность на Youtube. На своем канале с 140 тыс. подписчиками он рассказывает о нарушении прав человека и коррупции в Чеченской республике.