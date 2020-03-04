Воронеж, 4 марта 2020, 10:37 — REGNUM Тела троих мужчин обнаружены в гараже заброшенного дома на улице Пешестрелецкой в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 4 марта исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Елена Андрикевич.
«По предварительной информации, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Все обстоятельства и причины гибели людей устанавливаются», — сообщила представитель СУ СКР по региону.
В настоящее время по факту обнаружения тел мужчин начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.